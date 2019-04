Utrecht krijgt de langste stadstram van Europa. De Urbos-trams worden op dit moment gebouwd in de Spaanse stad Zaragoza en gaan vanaf eind volgend jaar de huidige, verouderde trams vervangen.

De Spaanse leverancier CAF is momenteel bezig met de productie van 22 trams, meldt de Provincie Utrecht.

De trams worden in plaats van 33 meter 41 meter lang en krijgen zeven in plaats van vijf compartimenten. Wanneer twee trams aan elkaar gekoppeld worden, is er plaats voor vijfhonderd passagiers. Utrecht krijgt daarmee de langste stadstram van Europa.

De nieuwe trams zijn een langere versie van de versie die nu getest wordt op de Uithoflijn. Het is nog niet bekend wanneer de eerste verlengde tram in Nederland aankomt. Als de voertuigen eenmaal in Nederland zijn, zullen ze op de remise in Nieuwegein in elkaar worden gezet en 's nachts minimaal 1.000 testkilometers maken.