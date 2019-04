Binnenland Eén zwaargewond slachtoffer van aanslag in Utrecht ligt nog in ziekenhuis Eén zwaargewond slachtoffer van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein van ruim drie weken geleden ligt nog altijd in het ziekenhuis, zo schrijft de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen donderdag in een brief aan de gemeenteraad. De toestand van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.