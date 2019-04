De 26-jarige Dirk K., die veroordeeld is voor de fatale mishandeling van Lucas de Ruwe aan de Amsterdamsestraatweg, trekt het hoger beroep in. De man kreeg begin februari een celstraf van zes jaar opgelegd en gaf eerder te kennen het niet eens te zijn met die straf.

Het 25-jarige slachtoffer kreeg vorig jaar juli in een eethuis aan de Amsterdamsestraatweg twee harde klappen op het hoofd. Door die klappen liep hij ernstig hersenletsel op, met als gevolg dat hij vijf dagen later overleed.

K. werd in februari veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist, maar de rechter legde hem zes jaar cel op. De Utrechter was het niet eens met deze straf en gaf eerder aan in hoger beroep te gaan.

Woensdag bleek dat het hoger beroep is ingetrokken.

Familie: 'Blij om rollercoaster achter ons te laten'

De familie De Ruwe laat via advocaat Dineke (B.A.A.) Postma weten: "Wij zijn als familie blij dat we deze rollercoaster achter ons kunnen laten. We geloven in de Nederlandse rechtspraak en zagen het hoger beroep met vertrouwen tegemoet."

"Maar door het intrekken van het hoger beroep kunnen we als familie eindelijk het onbeschrijflijke verlies van Lucas gaan verwerken."

K. had woordenwisseling met slachtoffer en vrienden

De Ruwe ging vorig jaar juli na het stappen met twee vrienden iets eten aan de Amsterdamsestraatweg. Op het moment dat ze bij het eethuis aankwamen liep K. naar buiten met zijn bestelling.

Er ontstond een woordenwisseling tussen hen en de verdachte. De verdachte is toen scheldend weggelopen. Een paar minuten later liep hij het eethuis weer binnen en deelde onverwacht twee harde klappen uit. Ook daarna probeerde hij het slachtoffer te trappen en te slaan, maar werd door omstanders weggetrokken.

Door de klappen liep De Ruwe ernstig hersenletsel op, met als gevolg dat hij vijf dagen later overleed.