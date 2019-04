Het Museum Catharijneconvent heeft voor 420.000 euro een zeldzaam vijftiende-eeuws schilderij gekocht. Het is een schilderij van verschillende scènes uit de lijdensweg van Jezus Christus. Dit is de duurste aankoop die het museum ooit heeft gedaan.

Het schilderij is gemaakt door een onbekende schilder. Zoals veel schilderijen uit de vijftiende eeuw heeft het de kruisdraging als onderwerp. Het is een zogenoemd devotiestuk, bestaand uit religieuze scènes die het voor gelovigen mogelijk maken om zich in te leven in de lijdensweg van Christus.

Bijzonder aan het schilderij is de vrouwelijke opdrachtgever, omdat het vooral mannen waren die de opdracht gaven voor het maken van schilderijen. Ook het feit dat dit schilderij waarschijnlijk is gemaakt in de regio Nederrijn, een cultuurgebied dat de huidige Nederlands-Duitse grens overschrijdt, is zeldzaam. Meestal kwamen soortgelijke stukken uit Zuid-Nederland of Vlaanderen.

Het museum laat weten dat zij al langer een dergelijk middeleeuws schilderij wilde hebben. Marieke van Schijndel, directeur van het museum, noemt het een aankoop van onschatbare waarde en een zeer belangrijke aanwinst voor Museum Catharijneconvent.