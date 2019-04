De bekende Vishandel Volendam heeft plannen om terug te keren naar winkelcentrum Hoog Catharijne. De zaak sloot na 38 jaar de deuren in het winkelcentrum en opende een nieuwe viswinkel in Leidsche Rijn Centrum. Maar nu zijn er weer gesprekken met Hoog Catharijne over de opening van een nieuwe zaak.

Dagelijks kwamen er honderden mensen bij de vishandel in Hoog Catharijne. Toch sloot de winkel in 2018 na 38 jaar haar deuren.

Door de verbouwing van het winkelcentrum, de verruimde openingstijden en de verhoogde huur zagen de Volendamse broers Henry en Marco Schilder geen andere mogelijkheid dan te vertrekken. Hun nieuwe winkel in Leidsche Rijn Centrum opende in 2018.

De reacties waren overweldigend vertelt Marco Schilder. "Iedereen vond het jammer dat we vertrokken uit Hoog Catharijne, en wij natuurlijk ook. Maar de situatie in het winkelcentrum was te onzeker, we kregen geen toezeggingen over verbouwingen of data. We hebben toen maar het zekere voor het onzekere genomen en besloten om naar Leidsche Rijn te verhuizen. We wilden ook niet opeens op straat staan."

Maar nu zijn Marco en Henry toch weer in gesprek met Hoog Catharijne: "Het is nog niet helemaal concreet maar de plannen liggen er. We zouden dan terugkomen in dezelfde gang in een tijdelijke locatie en krijgen na een of twee jaar een nieuwe permanente plek. Maar we kunnen dus nog niet met de volle honderd procent zeggen of en wanneer de zaak opengaat. De winkels in Leidsche Rijn en Overvecht blijven ook gewoon open."