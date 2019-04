De gemeente Utrecht heeft een actie plan geschreven om het Utrechtse mbo meer in de schijnwerpers te zetten. Er moet onder meer een podium komen voor het Utrechts mbo en een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt.

"Het mbo heeft in Utrecht zo'n 17.300 studenten. We realiseren ons de impact van het mbo voor onze stad soms te weinig en waarderen daardoor ons mbo niet genoeg", is te lezen in het ambitiedocument.

Wethouder Klaas Verschuure heeft het actieplan geschreven. Studenten, het veld, werkgevers, belangenbehartigers en andere betrokken partners hebben meegeholpen om tot vier ambities te komen.

"De komende jaren willen we het mbo in de schijnwerpers zetten, zodat iedereen ziet en ervaart hoe belangrijk het mbo is voor onze stad", aldus Verschuure.

Onderdeel worden van Utrechts studentenleven

In het document staat onder meer dat studenten meer moeten worden betrokken bij grote evenementen in de stad zoals in 2020 met de start van de Vuelta met een programma rond gezondheid en sport.

Ook moet de mbo-student meer onderdeel worden van het Utrechts studentenleven. Zo moet er ook een introductie in de stad komen voor mbo-studenten aan het begin van ieder schooljaar en andere initiatieven die voor hbo’ers en universitair studenten al bestaan.

De gemeente Utrecht en de wethouder gaat de komende maanden verder werken aan het plan om het mbo verder in de schijnwerpers te zetten.