'Verdachte van doodsteken Utrechtse studente is psychisch in de war'

De man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn 24-jarige ex-vriendin in Utrecht in juli 2018 is psychisch in de war. De 31-jarige Zamir M. werd twee jaar geleden zelf ontvoerd en die ervaring zou nog steeds een rol spelen in zijn leven, bevestigt zijn advocaat Willem Jan Ausma in gesprek met NU.nl.