De FIOD heeft maandag twee mannen uit Utrecht en Eindhoven aangehouden op verdenking van het overmaken van duizenden euro's naar mensen die in voormalig IS-gebieden wonen.

De FIOD kwam het duo op het oog in een onderzoek naar twee mannen uit Deventer. Dit tweetal zou via hawalabankieren geld hebben overgemaakt aan mensen in Syrië en Turkije, meestal gevluchte Syriërs. Hawalabankieren is een informeel banksysteem voor het verplaatsen van geld

De FIOD onderzoekt nog of het geld terecht is gekomen bij achtergebleven families of strijders voor terroristische organisaties.

De twee mannen die maandag werden aangehouden, zouden volgens de FIOD in Nederland geld hebben opgehaald van Syriërs en dit naar mensen in Syrië en Turkije hebben gestuurd. Samen haalden zij meer dan 10.000 euro op.

De mannen ontvingen andersom ook geld uit het Midden-Oosten, die zij overmaakten aan mensen in Nederland, Groot-Brittannië of Duitsland. In Nederland is het niet toegestaan om dergelijke betaaldiensten te verrichten zonder vergunning of geld over te maken aan terroristische organisaties.

Tientallen aanhoudingen in terrorismefinanciering

Onder leiding van het Functioneel Parket doet de FIOD onderzoek naar terrorismefinanciering. Tot op heden zijn tientallen personen als verdachte aangemerkt.

Het gaat om personen die tussen 2013 en 2017 bedragen hebben overgemaakt naar familie of vrienden die uitgereisd zijn.