De eerste symbolische liter Blauwe Diesel werd zondag getankt bij de benzinepomp aan de Ringwade in Utrecht. Met behulp van Blauwe Diesel kunnen bootjes in Utrecht vanaf zondag schoner varen.

Slechts vier maanden geleden was blauwe diesel alleen nog maar te verkrijgen in Friesland en werd er gepleit voor meer tankstations Nederland. Het eerste rondje in Utrecht met blauwe diesel werd gevaren in de boot van Willem op de Vaartsche Rijn.

Het gebruik van blauwe diesel is een gevolg van plannen van de gemeente voor ligplaatsvergunninghouders in Utrecht, waarin staat dat zij 340 procent meer zullen gaan betalen in vier jaar als zij niet snel overstappen op elektrisch varen.

Overstap op elektrisch varen niet altijd makkelijk

Jaap van den Burg, lid van de Kleine Boten Club, die ook een boot in Utrecht heeft liggen, schrok ervan, omdat het vaak niet makkelijk is om dit te realiseren.

Naar aanleiding van deze discussie is er naast elektrische vaartuigen een nieuw alternatief, namelijk Blauwe Diesel. Dit is een zogeheten HVO-brandstof, wat de afkorting is voor Hydrotreated Vegetable Oil.

Het nieuwe product is gemaakt van resten van plantaardige oliën en is volledig biologisch afbreekbaar, CO2-neutraal en vrij van fossiele brandstoffen, wat bijdraagt aan 30 tot 70 procent emissiereductie, aldus de producenten van blauwe diesel.

Het idee werd geïntroduceerd door de Kleine Boten Club en Jaap van der Mei, eigenaar van het historische scheepje de IJsvogel. Volgens hen is het voordeel ervan dat het rechtstreeks zorgt voor minder milieubelasting zonder een financiële ontmoediging.

Kleine Boten Club wil gelijk liggeldtarief

De Kleine Boten Club dringt er bij de gemeente op aan om hetzelfde liggeldtarief toe te passen voor zowel blauwe diesel gebruikers, hybride vaarders als voor elektrische boten.

Dit zou volgens KBC-initiatiefnemer Jaap van der Burg reëel zijn, omdat het tanken van deze brandstof in bestaande motoren zelfs schoner is dan elektrisch varen.

De KBC hoopt dat de gemeente Utrecht dit initiatief aanmoedigt, zodat "iedereen een beetje bij kan dragen aan een schonere leefomgeving in en rondom Utrecht."