Twee minderjarige verdachten zijn in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd nadat ze vermoedelijk hun jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Burchtwal in Vleuterweide in brand hadden gestoken. De Politie Utrecht Stad schrijft op Facebook dat de twee vermeende brandstichters vaste bezoekers zijn van de hangplek.

De jongerenontmoetingsplek wordt volgens de Politie Utrecht Stad waarschijnlijk als verloren beschouwd.

De brandweer en politie werden omstreeks 4.20 uur gealarmeerd over de brand. Agenten troffen vervolgens twee jongeren aan in de directe omgeving van het vuur. Die namen bij het zien van de politie meteen de benen maar konden na een korte achtervolging worden aangehouden. De politie trof later sporen aan op deze verdachten die hen verdacht maken van betrokkenheid bij de brandstichting. Wat deze sporen precies zijn, is niet bekend gemaakt.

Op korte afstand van de ontmoetingsplek werd ook nog een verbrande fiets aangetroffen.

De politie onderzoekt de omstandigheden van het incident. Zondag zullen de verdachten worden verhoord over hun betrokkenheid bij de brand.

Ontmoetingsplekken voor jongeren schaars in Vleuterwijde

Er zijn heel veel jongeren in Vleuterweide en de omliggende wijken, schrijft de politie op Facebook. "Ontmoetingsplekken voor jeugdgroepen zijn bijzonder schaars in de wijk. Wijkbewoners, jeugd én politie hebben een veiligheidsbelang bij geschikte JOP's op geschikte plekken."

Vorig weekend was het ook al raak bij de hangplek aan de Burchtwal. Agenten moesten toen hun wapenstok gebruiken om de overlast door 25 jongeren te beëindigen. De politie arresteerde toen vijf jongeren.