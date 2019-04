Het aantal evenementenvergunningen en tapontheffingen in Utrecht dat is verleend voor Koningsdag op 27 april is vergelijkbaar met vorig jaar. De gemeente heeft inmiddels 34 evenementenvergunningen afgegeven voor bijvoorbeeld vrijmarkten, feesten op pleinen en activiteiten van Oranjeverenigingen tijdens Koningsnacht en –dag.

Naast de evenementenvergunning zijn er 49 tapontheffingen afgegeven. Vorig jaar werden er 35 evenementenvergunningen en 43 tapontheffingen afgegeven.

Nieuw zijn vergunningen voor evenementen in Heuveloord, Rotsoord en het Moskeeplein in Lombok.

Koningsdag is het grootst jaarlijks terugkerende evenement in Utrecht. Naast de vrijmarkt vinden verspreid over de hele stad activiteiten plaats. Net als voorgaande jaren zijn er onder meer vergunningen verleend voor evenementen op het Janskerkhof, de Neude, Mariaplaats en het Jacobskerkhof.

Ook zijn er dit jaar weer kindervrijmarkten op het Nicolaaskerkhof, Park Lepelenburg, in de Händelstraat en het winkelcentrum Terwijde.

Feesten zouden niet rendabel zijn

Dit jaar was er wel veel discussie over de feesten op verschillende pleinen in de stad. Sommige horecaondernemers gaven aan geen feesten meer te organiseren op de grote pleinen in de stad.

Het zou namelijk door de gemeentelijke regelgeving niet meer rendabel zijn.

Andere invulling voor Domplein en Lucasbolwerk

De festiviteiten op het Domplein, het Lucasbolwerk en het plein bij het stadhuis krijgen dit jaar dan ook een andere invulling.

Op het Domplein staat een aantal tappunten en is er muziek op de terrassen. Op het Lucasbolwerk is dit jaar geen podium. Op het Stadhuisplein staan tappunten, een foodtruck en is er achtergrondmuziek.

Ongeveer 400 medewerkers van de gemeente zijn betrokken bij Koningsdag. Zo faciliteert de gemeente onder andere verkeersregelaars, EHBO, reddingsbrigade, brandweer, plasvoorzieningen, hekken en andere veiligheidsmaatregelen.

Aan het einde haalt de gemeente het afval op, jaarlijks zo’n 60.000 kilo.