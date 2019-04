Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het Utrechtse restaurant dat een 15-jarige maaltijdbezorger ‘s avonds na 19.00 uur hamburgers liet bezorgen.

De Inspectie SZW bevestigt tegenover NU.nl het onderzoek uit te gaan voeren in opdracht van het OM.

Het is wettelijk niet toegestaan dat kinderen van vijftien jaar in de avond, na 19.00 uur, nog werken. Het bedrijf Burger Me wordt nu verdacht van een misdrijf, omdat de jongen in januari na dat tijdstip aan het werk was, en daarbij om het leven kwam.

De jongen kwam om het leven toen hij op de Amsterdamsestraatweg de straat overstak met de fiets en werd geschept door een auto. Er wordt binnenkort nog een reconstructie gemaakt van het ongeluk.

Vakbond FNV reageerde al eerder op het ongeluk op de Amsterdamsestraatweg. Volgens de vakbond moet dit soort werk als 'gevaarlijk' worden bestempeld.