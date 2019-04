De politie heeft woensdag in een woning aan de Croeselaan in Utrecht een hennepkwekerij aangetroffen. In de woning waren 900 planten aanwezig.

De politie stelde een onderzoek in nadat ze een tip hadden gekregen. De 900 planten die aanwezig waren in de woning zijn in beslag genomen, samen met 229 hennepstekken en apparatuur.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.