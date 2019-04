Utrecht krijgt in juni een nieuw festival voor straatartiesten. Tijdens iBusk Utrecht zijn er optredens met onder andere dans, acrobatiek, mime, jongleren en theater in de binnenstad.

Volgens oprichter Lieke van Zeeland is het voor straatartiesten moeilijk hun werk te doen. "In veel gemeentes zijn zij aan strenge regels gebonden. Dat maakt het voor veel goede straatartiesten niet makkelijk om hun kunsten te laten zien."

"We wilden het in Utrecht organiseren, omdat er in Utrecht een fijne en goede sfeer is en door een ruimere regelgeving konden we het hier beter uitvoeren."

iBusk Utrecht is op 15 juni op verschillende locaties in Utrecht waaronder het Domplein. Hier is een open podium te vinden voor iedereen wil optreden. Het festival is vrij toegankelijk.