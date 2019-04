Meerdere studenten van roeivereniging Triton zijn ziek geworden na een sprong in het Amsterdam-Rijnkanaal afgelopen zondag. Na de winst van de roeiclub in de roeiwedstrijd Varsity sprongen veel toeschouwers het water in.

De afgelopen dagen zijn meerdere mensen ziek geworden na het zwemmen in het Amsterdam-Rijnkanaal. Een van hen had direct contact opgenomen met de GGD of het zou kunnen komen door de sprong in het water.

"Omdat de klachten alleen maar voorkomen bij mensen die hebben gezwommen, lijkt het gerelateerd aan het water", meldt een woordvoerder van de GGD. "Zwemmen in niet-officieel zwemwater heeft in het verleden vaker tot dit soort uitbraken geleid."

Commissaris externe betrekkingen van Triton, Leander van der Veer, vertelt dat er meerdere roeiploegen zijn waarvan leden niet konden roeien woensdagavond.

De klachten zijn vergelijkbaar met een maagdarminfectie, dus over het algemeen braken of diarree.

Triton won na 52 jaar Varsity

De Utrechtse roeivereniging Triton won afgelopen zondag na 52 jaar weer de Varsity. De Varsity, ook wel de Nationale Universiteitsroeiwedstrijden genoemd, is het grootste en oudste studentsportevenement van Nederland.

Duizenden mensen vierden zondagavond de winst met een optocht door de stad en een groot feest op het Janskerkhof.