Op het 5 Meiplein in Utrecht is woensdagmiddag een vrouw gewond geraakt door een aanrijding met een tram. Ze kwam onder de tram terecht en is door de brandweer bevrijd.

Een woordvoerder van de politie meldt aan NU.nl dat het slachtoffer bij kennis is. Over haar verdere verwondingen is nog niks bekend. De vrouw wordt behandeld door ambulancepersoneel.

De Verkeersongevallenanalyse van de politie is op de hoogte en gaat ter plaatse om onderzoek te doen. De omgeving van de Beneluxlaan is afgesloten.

Door het ongeluk was een tijd geen tramverkeer mogelijk. Rond 18.30 uur werd het tramverkeer weer opgestart.