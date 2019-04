De vierde koffiezaak van 30ML in Utrecht is geopend. Eigenaar Michel Tijdgat heeft dinsdagochtend de deuren aan de Nachtegaalstraat geopend.

De eerste vestiging van 30ML opende in 2009 in Utrecht. Inmiddels heeft de keten vier zaken in Utrecht, één in Amsterdam en één in Rotterdam. Later dit jaar opent er een vestiging in Hoorn.

Tijdgat, die hiervoor als barista bij 30ML aan het Vredenburg werkte, liep al langer rond met het idee om een eigen zaak te openen. Begin dit jaar raakte zijn plannen in een stroomversnelling toen het pand aan de Nachtegaalstraat vrijkwam.