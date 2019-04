Er komt een film over drie generaties Italiaanse ijsmakers van Venezia in Utrecht. De grondlegger van het familiebedrijf kwam in 1928 naar Utrecht voor de eerste ijssalon van Nederland.

De film Venezia wordt een portret van drie generaties bereiders van Italiaans ijs. Het begon in 1928 met Guido de Lorenzo, die vanuit de Italiaanse bergen in 1928 in Utrecht arriveerde.

Hij startte in 1928 onder de naam Venezia de eerste echte 'ijsssalon' in Nederland. Zijn personeel liet hij overkomen uit Italië. Nadat eerst zijn zonen Italo en Carlo het ijs maken van hun vader hadden overgenomen, zijn het nu twee kleindochters die beiden hun eigen zaak hebben.

De film vertelt het verhaal van de meerdere generaties aan de hand van bijzonder archiefmateriaal, maar volgt de familieleden ook in hun huidige bestaan waarin ijs nog steeds de hoofdrol speelt.

Documentaire geregisseerd door Monique Lesterhuis

De documentaire wordt geregisseerd door filmmaakster Monique Lesterhuis. Voor de film 'De Tegenprestatie' heeft ze in 2015 als coregisseur een Gouden Kalf gewonnen op het Nederlands Filmfestival.

"Toen ik in Utrecht ging studeren was Venezia al jaren een begrip: 's zomers ijs en 's winters bontjassen. Dat er aan dat ijs zo'n fascinerende geschiedenis zit, realiseerde ik me toen ik kennismaakte met de familie De Lorenzo, een familie waarover zoveel te vertellen valt dat ze een eigen film verdienen", aldus Lesterhuis.