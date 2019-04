De voormalige NPD-strook in Overvecht wordt opnieuw ontwikkeld en vrijdag werd de start van de bouw van ‘DeBuurt’ gevierd. Het gaat om drie woongebouwen met meer dan 300 woningen.

Aan de Brailledreef, naast Winkelcentrum Overvecht, stond jarenlang het sorteercentrum van de Nederlandse Pakket Dienst (NPD). De locatie wordt nu omgevormd tot woongebied met drie appartementengebouwen en een woontoren voor studenten.

Er komen 343 huurwoningen in de drie woongebouwen en die komen voor het grootste deel in het middeldure huursegment. Er komen ook zorgwoningen in deze gebouwen.

In een van de gebouwen worden 112 appartementen gerealiseerd met een gemiddelde grootte van 70 vierkante meter plus een commerciële ruimte van 315 vierkante meter. Een andere toren bestaat uit 94 levensloopbestendige woningen variërend van 44 tot 86 vierkante meter, een commerciële ruimte van 655 vierkante meter en een centrale ruimte van 1.395 vierkante meter. Daarnaast komen er drie groepswoningen met in totaal 24 units voor dementerende ouderen.

In het middelste gebouw wordt een zogeheten ‘Superplint’ ontwikkeld, een grote hal van in totaal circa 1.400 vier kante meter, waar (startende) ondernemers en kunst en culturele voorzieningen een plek krijgen. Daarnaast biedt AM, samen met de gemeente Utrecht en de bouwer, BAM Wonen, leerwerkplekken in de bouw voor jongeren en werkzoekenden uit Overvecht.

De oplevering van de DeBuurt is naar verwachting vanaf eind 2020.