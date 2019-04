Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een zogeheten ISD-maatregel geëist voor een ernstig ongeval op de Kaatstraat in Utrecht vorig jaar september. Hierbij raakte een fietser zwaargewond.

De fietser werd op 1 september vorig jaar van achteren met hoge snelheid aangereden. De verdachte parkeerde daarna zijn auto in de buurt en ging naar het ongeluk om als omstander te kijken. De politie stuurde de man hierna weg vanwege lastig gedrag.

De volgende dag kon de verdachte worden aangehouden.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte tijdens de bewuste avond te hard had gereden en te veel alcohol gedronken had. Het OM ziet zijn hinderende gedrag als omstander als strafverzwarend.

Verdachte had strafblad

Het OM eist de ISD-maatregel vanwege het lange strafblad van de verdachte. Ook eist de officier van justitie een rijontzegging van twee jaar.

ISD staat voor 'Inrichting Stelselmatige Daders' en is bedoeld om mensen die een reeks misdrijven hebben gepleegd te behandelen en hun gedrag te stoppen. Het is een combinatie van detentie en behandeling in een gesloten setting.

Fietser verkeerde lange tijd in levensgevaar

De fietser is nog niet hersteld van het ongeval. Zij heeft lange tijd in levensgevaar verkeerd en heeft volgens het OM langdurig moeten revalideren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.