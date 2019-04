Kledingwinkel Primark opent op 8 mei de vestiging in winkelcentrum Hoog Catharijne. Het filiaal in Utrecht gaat vier verdiepingen vullen van het voormalige pand van de V&D.

In hetzelfde gedeelte van het winkelcentrum zit ook het onlangs geopende Hudson’s Bay.

Primark is een internationale keten waar voornamelijk kleding wordt verkocht. De onderneming heeft het hoofdkantoor in Ierland. De winkel in Utrecht was al lang geleden aangekondigd.

De winkel is uitgerust met 53 kassa’s en 72 paskamers, en zes zogeheten ‘recharge’ ruimtes, oplaadpunten waar het winkelend publiek kan ontspannen en zijn telefoon kan opladen. In totaal gaan er bij Primark in Utrecht 450 medewerkers aan de slag in verschillende functies.