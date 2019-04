Een automobilist raakte donderdagochtend op de Waterlinieweg de macht over het stuur kwijt waarna de auto van de weg schoot. De wagen kwam enkele meters verderop tegen bomen op het talud tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond 7.15 uur en zorgde voor enige vertraging. De hulpdiensten sloten een gedeelte van de Waterlinieweg af. Volgens een fotograaf die aanwezig was, werd de bestuurder gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Vorig jaar gebeurde er ook al twee ongelukken op de Waterlinieweg waardoor er een discussie ontstond over de noodzaak van vangrails. Deze waren verwijderd tijdens een herinrichting in 2017.

In oktober en november reden er ook al twee auto’s de berm in. Politieke partijen vroegen zich toen af of er niet te veel risico was voor de gebruikers van de aangrenzende fiets- en wandelpaden. Onderzoek van de gemeente wees toen uit dat dit niet het geval was.