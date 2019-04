Binnenland Gangenstelsel onder woningen in Utrecht blijkt dood te lopen Agenten hebben dinsdag een doodlopend gangenstelsel van 18 meter lang onder meerdere woningen in de Jan Pieterszoon Coenstraat in Utrecht ontdekt. De politie heeft nog geen enkel idee wie ervoor verantwoordelijk is en welke functie het gangenstelsel heeft, maar er zijn verder geen strafbare zaken gevonden in de gangen.