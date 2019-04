Samsung opent op vrijdag 12 april een Experience Store in Hoog Catharijne in Utrecht. In de winkel worden mobiele innovaties getoond aan het publiek.

In de winkel kan worden geëxperimenteerd met de nieuwste smartphonecamera's of smartwatches. Ook kunnen bezoekers terecht voor reparaties, advies over mobiele apparatuur en workshops.

Willem Visser van Samsung zegt dat klanten veel producten online kopen, maar het nog altijd willen uitproberen. "Een fysieke winkel is vaak de enige plek om een product uit te kunnen proberen voordat je het koopt. En als je vragen hebt over producten is niets zo fijn als het direct te kunnen vragen aan experts."

De winkel komt op Hoog Catharijnepassage 5 in Utrecht.