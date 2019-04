Het standbeeld van Che Guevara aan de Croeselaan in Utrecht is besmeurd met rode verf. Het beeld werd vorige week geplaatst en is sindsdien onderwerp van discussie.

Een getuige meldt dat hij iets voor middernacht twee personen zag wegrennen nabij het besmeurde beeld met een emmer verf.

Het levensgrote standbeeld van de Argentijnse Che Guevara staat in een nieuwe beeldentuin aan de Croeselaan. Naast het standbeeld van Guevara staat er ook onder meer een beeld van Julius Caesar en van het vrouwelijk figuur uit het schilderij Chest of Drawers van Salvador Dali.

De standbeelden zijn een creatie van Christian Jankowski. De kunstenaar was gefascineerd door de levende standbeelden die hij in Barcelona zag en besloot deze in brons te gieten.

Het plaatsen van het standbeeld van Che Guevara zorgde voor discussie. De PVV vroeg zich bijvoorbeeld af waarom er een beeld moet komen van deze ‘homofobe’ man in een stad als Utrecht.

Het levensgrote standbeeld staat in een nieuwe beeldentuin aan de Croeselaan. (Foto: DUIC.nl/Robert Oosterbroek)