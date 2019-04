In de keuken van een restaurant aan de Proostwetering in Utrecht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een kleine brand gewoed. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Dit meldt Veiligheidsregio Utrecht op Twitter. De brand ontstond rond 1.00 uur 's nachts en was snel onder controle nadat de brandweer ter plaatse was. Vervolgens is het pand geventileerd.

Alle mensen die aanwezig waren in het pand zijn op tijd naar buiten gegaan.