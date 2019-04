Drie personen hebben zondagavond een vijftienjarige jongen bedreigd en beroofd van zijn bezittingen in het centrum van De Meern. Dat meldt de Politie Utrecht Stad maandag in een bericht op Facebook.

Omstreeks 19.10 uur liep het slachtoffer met de fiets aan zijn hand vanaf de bushalte bij de Meernbrug naar de Zandweg. Daar stonden drie jonge mannen, rond de achttien jaar, in donkere kleding met dichtgetrokken capuchons. Zij spraken hem aan in het voorbijgaan en bedreigden hem met geweld. Het slachtoffer werd gedwongen om zijn bezittingen af te staan aan de drie verdachten.

De verdachten reden hierna op één snorfiets van onbekend merk weg over de Zandweg in de richting van de Woerdlaan. Wat de verdachten precies hebben buitgemaakt, is niet bekend gemaakt.

Omdat de beroving plaatsvond op een druk punt in De Meern hoopt de politie dat eventuele getuigen iets kunnen vertellen over de beroving of de verdachten. Die worden nadrukkelijk opgeroepen zich te melden bij de politie.