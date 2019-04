Het topstuk De bruiloft van Cupido en Psyche van de Utrechtse schilder Joachim Wtewael (1566-1638) is in het weekend van 13 en 14 april voor het eerst te zien. Het Centraal Museum kocht het werk in januari voor 5 miljoen dollar, omgerekend zo'n 4,4 miljoen euro.

Het kunstwerk is een olieverfschilderij op koper, is gemaakt rond 1601 en is 15,5 bij 20,5 centimeter. Het werk werd aangekocht op een veiling van Sotheby's in New York. Een klein mythologisch werk op koper van Wtewael stond al sinds 1933 op de verlanglijst van het museum.

Op zaterdag 13 april en zondag 14 april viert het Centraal Museum de komst van dit werk. In dit weekend is er elk half uur een rondleiding langs de werken van de Utrechtse meester.

"De bruiloft van Cupido en Psyche van Wtewael is de gedroomde aanwinst van het Centraal Museum. Hij is beroemd vanwege deze kleine, mythologische werken op koper", zei artistiek directeur Bart Rutten na de aankoop van werk.

"Dit werk, met heel veel nauwkeurige minutieus geschilderde figuurtjes, is misschien wel het mooiste dat Wtewael heeft gemaakt. In de uiterst gedetailleerde penseelvoering op dit formaat herken je de meester."