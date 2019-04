De Utrechtse zaak Smood Juicebar, die nu bijna drie jaar gevestigd zit op de Vismarkt in de binnenstad, gaat verder als Loua Juicebar. De eigenaresse van de sapjebar moest de naam aanpassen nadat een Amerikaanse keten, met een gelijksoortige naam, dreigde met juridische stappen.

Toen Marleen Vriesenga in Utrecht Smood Juicebare startte, begon er in Amerika een onderneming met een soortgelijke naam. Die keten zag de horecazaak op de Vismarkt als een bedreiging en meende daarom dat de sapjesbar in Utrecht van naam moest veranderen.

In augustus 2018 ontving Vriesenga een aangetekende brief van een groot advocatenkantoor uit Amerika. Ze schreven dat ze per direct moest stoppen met het gebruik van de bedrijfsnaam 'Smood'. Na een half jaar procederen zat er niks anders op dan de naam aan te passen.

Daarom heet Smood Juicebar voortaan Loua Juicebar.