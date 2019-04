Utrecht

Van Engeland fietsende Britten doneren geld aan Prinses Máxima Centrum

Een groep van zo'n vijftien Britten is zondagochtend gearriveerd bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht na een fietstocht vanaf het Engelse Doncaster. Het doel van de tweehonderd kilometer lange tocht was om geld in te zamelen voor het Britse North of England Children’s Cancer Research Fund.