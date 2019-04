Een groep van zo'n vijftien Britten is zondagochtend gearriveerd bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht na een fietstocht vanaf het Engelse Doncaster. Het doel van de tweehonderd kilometer lange tocht was om geld in te zamelen voor het Britse North of England Children’s Cancer Research Fund.

Naast de opbrengst van 15.000 euro voor het Britse fonds, overhandigde de groep zondag een cheque van zo'n 1.160 euro aan een medewerker van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De groep vertrok vrijdag 29 maart van huis. John Beard is een van de initiatiefnemers van de reis. Hij zegt dat de fietstocht goed verliep totdat de groep aankwam in Nederland. "Toen we de boot afstapten zijn we richting het oosten gaan fietsen en na ongeveer tien kilometer liep de weg dood. Voor ons en naast ons lag water, dus toen moesten we weer tien kilometer terugfietsen."

De Britten gaan zondagmiddag naar de Galgenwaard om de thuiswedstrijd tegen Feyenoord bij te wonen. "Voor en na de wedstrijd gaan we collecteren om nog meer geld op te halen", zegt Beard.

Initiatiefnemer had zelf kanker

Beard vertelt zes jaar geleden zelf ook kanker te hebben gehad. "Op het moment dat ik een hele zware periode onderging en chemotherapie kreeg, klopte op een vrijdag iemand bij mij thuis op de deur. Daar stonden plots een paar vrienden uit Utrecht. Ik was helemaal van slag. Ze hadden een dvd meegenomen met berichten van spelers en supporters van FC Utrecht. Ik was in tranen, evenals mijn vrouw. Dat maakt Utrecht zo speciaal, die steun was geweldig."

Tien jaar geleden reisden de Britten, die voetbalfans zijn, naar Utrecht voor een voetbalwedstrijd. Er ontstond een vriendschap tussen supportersgroepen die nog altijd levend is. De groep noemt zichzelf 'British Utrecht'.