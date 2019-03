Twee Utrechtse zaken zijn per direct gesloten naar aanleiding van een groot onderzoek naar criminele activiteiten. Bij tien bedrijven volgt een aanvullend onderzoek. Vrijdag meldde de politie al dat een zaak de deuren moest sluiten.

Bij een horecabedrijf aan de Tiberdreef in Overvecht is de horecavergunning ingetrokken. Bij de controle van het bedrijf was er voldoende bewijs voor strafbare feiten en banden met de georganiseerde misdaad.

"Hierbij moet gedacht worden aan grote hoeveelheden soft- en harddrugs en de aanwezigheid van grote hoeveelheden cashgeld. Dit levert een gevaar op voor de openbare orde en heeft een negatieve invloed op het woon- en leefklimaat", aldus de gemeente Utrecht.

Ook een stichting aan de Bilderdijkstraat in Nieuw Engeland is per direct gesloten. Dit is gedaan omdat er een zogenoemd cash center-terminal aanwezig was in het pand.

Zo'n terminal wordt veelal gebruikt bij illegaal gokken. Daarnaast waren ook uit eerdere controles al vermoedens van illegaal gokken naar voren gekomen en gaf deze stichting veel overlast. De burgemeester heeft beide bedrijven voor tenminste een jaar gesloten.

Apparatuur voor illegaal gokken aangetroffen

Bij verschillende andere gecontroleerde zaken is onder andere apparatuur aangetroffen waarmee illegaal gegokt kan worden. Bij de bedrijven die zijn gecontroleerd wordt momenteel nader onderzoek gedaan en zal de burgemeester op een later tijdstip besluiten welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Tijdens de controle hebben de gemeente, de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de belastingdienst en de Douane elf smartshops, drie horecabedrijven en een stichting in Utrecht gecontroleerd.

Er waren namelijk vermoedens dat deze zaken betrokken zijn bij criminaliteit.