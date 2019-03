Bij een schietincident aan het Strijkviertel in de Utrechtse wijk De Meern is vrijdagavond een man gewond geraakt. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd. Dat zegt een woordvoerder van de politie Utrecht vrijdag tegen NU.nl.

De politie ontving rond 22.15 uur melding van het incident. Toen de agenten ter plaatse kwamen, waren een of meerdere daders al gevlucht in onbekende richting. Volgens de politie is een donkerkleurige BMW met witte kentekenplaten mogelijk weggereden ten tijde van het incident.

Het is nog onbekend wat er precies is voorgevallen. Ook de ernst van de verwondingen van het slachtoffer is nog onduidelijk.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.