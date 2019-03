De brandweer is vrijdag met meerdere eenheden uitgerukt voor een brand in een woning op de B.F. Suermanstraat in Tuinwijk. De brand is inmiddels geblust.

Het pand heeft door de brand veel schade opgelopen, meldt Veiligheidsregio Utrecht. Ook is er veel rook vrijgekomen.

De brand bevond zich in het dak. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.