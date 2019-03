De Noordertunnel bij station Utrecht Centraal is vrijdagochtend om 6.00 uur opengegaan. De tunnel was zeven maanden gesloten vanwege werkzaamheden.

De vernieuwde Noordertunnel is een stuk korter. Ook is de ingang verplaatst naar het Noordergebouw en is er een kleurenwand aangebracht. Verder heeft de tunnel nieuwe plafonds, wanden en vloeren, en is de verlichting aangepast.

De Noordertunnel had in december al open moeten gaan, maar is nu pas klaar, omdat er tijdens werkzaamheden asbest werd gevonden.

De tunnel ging dicht nadat de vernieuwde Middentunnel open ging in augustus 2018. Nu zijn de twee tunnels weer met elkaar verbonden en toegankelijk voor publiek.