De gemeente Utrecht heeft vrijdag een initiatief gelanceerd met als doel om eenzaamheid aan te pakken. Met de nieuwe aanpak zet de gemeente in op het tijdig signaleren van eenzaamheid en het toeleiden van mensen naar een passend aanbod van activiteiten.

Volgens de gemeente is een nieuwe aanpak hard nodig. Uit de laatste gezondheidspeiling van de gemeente blijkt dat 42 procent van de Utrechters zich wel eens eenzaam voelt en 11 procent zelfs ernstig, schrijft de gemeente.

"Het belangrijkste is dat we (eerder) signaleren dat mensen vereenzamen of al eenzaam zijn", schrijft wethouder Maarten van Ooijen. "Om dat te bereiken willen we verrassende verbindingen tot stand brengen tussen allerlei partijen in de stad."

Met deze verbindingen doelt Van Ooijen op zogeheten 'actiecoalities' tussen zorginstanties, ondernemers, kunstenaars en het bedrijfsleven. De gemeente verwijst naar een samenwerking tussen het Oranje Fonds en Douwe Egberts, maar ook tussen verschillende culturele instellingen en buurtteams.

"Door deze vormen van samenwerking kunnen we in Utrecht het verschil maken en meer mensen mee laten doen in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen betrokken zijn bij elkaar en naar elkaar omkijken", sluit Van Ooijen af.

Kop koffie in ruil voor een praatje

Voorafgaand aan de presentatie van het plan was er een actie van de NS en ProRail in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Hierbij werden reizigers op het NS-station Vaartsche Rijn twee koppen koffie aangeboden, met als voorwaarde dat het tweede kopje koffie aan een onbekende werd aangeboden en daar een praatje mee werd gemaakt.

Ook deze actie was gericht op het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van contact tussen mensen. NS en ProRail willen dat er meer wordt omgekeken naar mensen die zich eenzaam of depressief voelen met name in gebieden nabij een spoor