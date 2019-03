Op de geluidschermen van het viaduct aan de Prins Hendriklaan is een serie foto’s aangebracht. De afbeeldingen geven de geschiedenis weer van het Rietveld Schröderhuis, dat pal naast het viaduct staat.

De foto’s stammen uit verschillende periodes van de twintigste eeuw en zijn aangebracht op initiatief van een buurtbewoner die de geluidsschermen mooier wilde maken. Voorheen waren de schermen langs de Waterlinieweg beklad met graffiti.

Het Centraal Museum, het Utrechts Archief en de werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht hebben de zwart-witfoto’s samen met de bewoner uitgekozen.

De foto’s zijn overigens niet de eerste versieringen die refereren aan Rietveld. Op de tegels in de wanden van het viaduct zijn in het verleden 32 blauwwitte Rietveldontwerpen geplaatst. Dit is een kunstwerk van Margot Berkman en Eline Janssens uit 2001.

Het Rietveld Schröderhuis werd in 1924 geopend. Het huis is ontworpen door Gerrit Rietveld in opdracht van Truus Schröder. Het Rietveld Schröderhuis is het eerste huis dat Rietveld ontwierp.