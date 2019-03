Het rubberbotenfestival Utrecht Drijft X Rubberboot Missie komt dit jaar weer terug. Op 29 juni is de tweede editie van het festival in de Veilinghaven in Utrecht.

Het Utrechtse festival begon een paar jaar geleden in de grachten van de stad, maar het evenement werd te groot. Vorig jaar werd het na een jaar afwezigheid omgedoopt tot Utrecht Drijft X Rubberboot Missie. De rubberboten lagen toen in het water bij de Veilinghavenkade in Utrecht met drijvende barren en een podium met live muziek.

Dit jaar verwacht de organisatie meer deelnemers dan vorig jaar.

Het festival zou vorig jaar eigenlijk in de Catharijnesingel zijn, maar werd op het laatste moment verplaatst naar de Veilinghaven. Er was namelijk kans op vallende takken na lange droogte. Dit jaar vindt het festival opnieuw plaats in de Veilinghaven.