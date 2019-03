De eerste beelden in de beeldentuin van de Croeselaan zijn geplaatst. Acht verschillende kunstwerken staan op de laan tussen de Van Zijstweg en het Jaarbeursplein, waaronder een levensgroot standbeeld van de Argentijnse revolutionair Che Guevara en de Romeinse keizer Julius Caesar.

De beelden zijn deze week geplaatst voor het hoofdkantoor van de Rabobank. De standbeelden zijn een creatie van Christian Jankowski. De kunstenaar was gefascineerd door de levende standbeelden die hij in Barcelona zag en besloot deze in brons na te maken. Naast het standbeeld van Che Guevara staat er ook onder meer een beeld van Julius Caesar en van het vrouwelijk figuur uit het schilderij Chest of Drawers van Salvador Dali.

De beelden waren in 2013 al in Utrecht te zien tijdens de tentoonstelling Call of the Mall in Hoog Catharijne. Daarna verdwenen ze in het depot van de gemeente.

Naast de standbeelden zijn er ook een aantal abstracte kunstwerken op de Croeselaan geplaatst. Sommigen hiervan zijn al in 1971 ontworpen voor het Jaarbeursplein. In de loop der tijd zijn ze weggehaald van het plein en keren nu terug naar de Croeselaan.

Ook ligt er een gepolijste stalen bol met een diameter van 150 centimeter. In de bol is een reflectie te zien van de omgeving.

In de beeldentuin staat verder een creatie van de Spaanse kunstenaar Fernando Sanchez Castillo uit 2004. Het is een plateau waarop een kapotgeslagen beeld ligt. De verschillende onderdelen moeten delen voorstellen van het ruiterstandbeeld van Philips de IV, dat staat voor het koninklijk Paleis van Madrid en de macht van de monarchie symboliseerde. Met dit werk bekritiseert Sanchez Castillo de symbolen van de politieke macht en het geweld.

De meeste beelden blijven in principe tien jaar of langer staan. Daarnaast is er nog een zogenaamde wisselplek waar ieder jaar een ander kunstwerk wordt neergezet. Voor de wisselplek wordt samengewerkt met het Centraal Museum en de HKU.