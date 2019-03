De vlonder bij het Anatomiegebouw is weer afgebroken. Het houten gedeelte aan de oever kreeg kritiek van verschillende omwonenden en ook de gemeente Utrecht had aangifte gedaan tegen de bouwers van de vlonder.

Het Anatomiegebouw in Wittevrouwen is weer enkele maanden open na een grondige renovatie van drie jaar. Een punt van discussie was een houten vlonder die was aangelegd aan de oever van de Biltsche Grift.

De vlonder werd gebouwd zodat bezoekers van het Anatomiegebouw konden parkeren in garage De Grifthoek en met een elektrisch bootje naar het gebouw gebracht konden worden.

Er was echter een vergunning nodig voor de bouw van de vlonder, en die was niet aangevraagd. Toen omwonenden begonnen te protesteren deed de gemeente Utrecht aangifte en kreeg de bouwer een flinke boete.

Ook moest de eigenaar de situatie in oorspronkelijke staat laten herstellen. Dit is ondertussen gebeurd. De vlonder is afgebroken en het gras groeit weer aan de oever.