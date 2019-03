Een twintigjarige vrouw is zondagmiddag aangerand door jongens op de Oostbroekselaan in Utrecht, meldt de politie via Twitter.

Een visser zou foto's hebben genomen van de vermoedelijke daders. De politie zou graag in contact komen met deze getuige.

Het is niet duidelijk wat er precies is voorgevallen. Ook is niet bekend hoe oud de vermoedelijke daders zijn. De politie onderzoekt de zaak.