Mensen die willen meedenken over de toekomst van Utrecht kunnen tot zondagavond 20.00 uur terecht op de Mariaplaats. Tot die tijd staat daar namelijk een oude praatpaal van de ANWB waar ideeën voor de stad gedeeld kunnen worden.

De zogenoemde luisterpaal is geplaatst om burgerparticipatie laagdrempeliger maken. Het is een initiatief van kunstenaar Paul Hohner in samenwerking met de gemeente Utrecht. De paal stond in het verleden ook al in Lunetten, Tuindorp, Lombok en Overvecht.

Een mevrouw opperde bij de paal het idee om in de binnenstad een hondenspeelveld aan te leggen. “Met hekken eromheen zodat honden lekker kunnen spelen met elkaar en niet zomaar de straat op kunnen rennen als zij ergens van schrikken”, is te lezen op het Instagramaccount van Handhaving Binnenstad Utrecht.