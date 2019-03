Er wordt vrijdagavond een stille tocht ter gedachtenis van de slachtoffers van de aanslag in Utrecht gelopen. Vanaf het Jaarbeursplein lopen de deelnemers naar het 24 Oktoberplein, waar maandag drie doden en zeker zeven gewonden vielen bij een schietpartij in een tram.

Op het 24 Oktoberplein zijn vrijdagavond mensen aanwezig die hun medeleven willen tonen aan de slachtoffers van de aanslag. (Foto: DUIC.nl)

Het was druk op het Jaarbeursplein, waar de stille tocht is gestart. De gemeente schat dat er in totaal zo'n zestienduizend mensen meelopen. (Foto: DUIC.nl)

De gemeente Utrecht heeft iedereen gevraagd rode en witte bloemen mee te nemen, dit zijn de kleuren van de Utrechtse vlag. (Foto: NU.nl/Job van der Plicht)

Premier Mark Rutte is aanwezig. Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Pauline Krikke van Den Haag lopen mee. (Foto: DUIC.nl)

Voorafgaand aan de tocht hield burgemeester Jan van Zanen een toespraak . Ook werd er een minuut stilte gehouden en een lied gezongen door Martin van Doorn. (Foto: ANP)

De deelnemers lopen onder leiding van burgemeester Jan van Zanen naar het 24 Oktoberplein. (Foto: ANP)

De tocht is een initiatief van twee bekenden van een dodelijk slachtoffer (19) uit Vianen. De vrouw was werkzaam bij een snackbar in haar woonplaats. (Foto: DUIC.nl)

Langs de route staan ook veel toeschouwers. (Foto: ANP)

Er worden bloemen neergelegd in de buurt van de tramhalte 24 Oktoberplein. (Foto: ANP)

