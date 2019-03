De politie in Utrecht is op zoek naar camerabeelden van de vluchtroute van Gökmen T, de hoofdverdachte van de schietpartij in de Utrechtse tram afgelopen maandag.

Bij de schietpartij in de tram bij het 24 Oktoberplein kwamen drie inzittenden om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond. De 37-jarige T. werd aan het begin van de avond opgepakt in een woning aan de Oudenoord in Utrecht.

Hij wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met terroristisch oogmerk, een poging tot meervoudige moord of doodslag met terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch oogmerk.

De politie vraagt Utrechters die in een bepaald gebied van de stad wonen om hen te helpen en camerabeelden te sturen. Onder andere de wijken Pijlsweerd, Lombok, Dichterswijk, Kanaleneiland en Ondiep vallen binnen het gebied waar de politie camerabeelden zoekt.