GroenLinks was woensdag tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in de stad Utrecht, de grote winnaar. De partij kreeg 27,8 procent van de stemmen in de stad, meer dan 13 procent van het aantal stemmen die ze bij de vorige verkiezingen kregen.

D66 moest ten opzichte van de vorige verkiezingen veel stemmen inleveren, toen was het de grootste partij in de gemeente met 25,6 procent van de stemmen. Woensdag kreeg de partij 14,5 procent van de kiezers achter zich.

De VVD werd de derde partij, met 12,6 procent van de stemmen en moest 1,1 procent van de stemmen inleveren ten opzichte van de vorige verkiezingen. Partijen die meer moesten inleveren waren PvdA (4,2 procent minder), SP (5,8 procent minder) en PVV (2,8 procent minder).

Twee nieuwkomers bij de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht waren Forum voor Democratie en Denk. Zij kregen woensdag 6,8 en 4,2 procent van de kiezers achter zich.

In de stad Utrecht was de opkomst dit jaar veel hoger dan bij de vorige Provinciale Verkiezingen. Dit jaar kwam 58,8 procent van de kiesgerechtigden naar het stembureau, vier jaar geleden was de opkomst 48,8 procent.

Bekijk de uitslag in Utrecht: