De Leidsche Rijntunnel gaat in de nacht van 23 op 24 maart op slot voor een grote calamiteitenoefening. De weg richting Amsterdam zal volledig afgesloten worden. Ook in de directe omgeving zal de oefening merkbaar zijn.

Zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan richting Amsterdam gaan dicht van 22.00 uur tot 5.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de A12 en vervolgens de A27 en de A1. Verkeer uit de richting Amsterdam kan gewoon gebruik blijven maken van de Leidsche Rijntunnel.

De oefening is in de tunnelbuizen. Een deel van de oefening is zichtbaar bij de noordelijke uitgang van de tunnel doordat hulpdiensten en ondersteunende voertuigen daar plaatsnemen. Ook is het mogelijk dat korte tijd rookontwikkeling zichtbaar is aan de noordzijde van de tunnel.

Verkeer uit de richting Amsterdam zal hierover geïnformeerd worden via informatieborden op en langs de snelweg. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op die de oefening passeren de aandacht bij de weg te houden en de snelheid aan te passen.

Oefening in tunnel iedere vier jaar verplicht

Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Utrecht, gemeente Utrecht en de politie doen mee aan de oefening. Ook de onderhoudsaannemer van de tunnel en een berger zijn onderdeel van deze oefening.

Een realistische oefening in een tunnel als deze is iedere vier jaar wettelijk verplicht. Voor openstelling van de tunnel in 2011 zijn er twee calamiteitenoefeningen geweest. De laatste oefening was vier jaar geleden in 2015.