De stemmen in Utrecht worden momenteel geteld. De opkomst in de stad Utrecht is volgens de voorlopige uitslag hoger dan vier jaar geleden. Volg hier het verkiezingsnieuws uit de provincie.

Doe de stemhulp | Stemlokalen in jouw buurt | Lees hier de belangrijke partijpunten

In Utrecht is het opkomstpercentage bovendien het hoogst van de vier grote steden. Volgens de voorlopige uitslag heeft 60,8 procent van de kiesgerechtigden in Utrecht een stem uitgebracht voor de Provinciale Staten, tegenover 48,8 procent in 2015.

De opkomst voor waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden is voorlopig 54 procent.

Alleen al tussen 19.00 uur en 20.00 uur brachten ruim 19.000 mensen hun stem uit.

Burgemeester Van Zanen brengt stem uit

Burgemeester Jan van Zanen laat aan De Utrechtse Internet Courant (DUIC) weten dat hij woensdag gestemd heeft met "gemengde gevoelens", naar aanleiding van de aanslag van afgelopen maandag.

Burgemeester Jan van Zanen brengt zijn stem uit. (Foto: Robert Oosterbroek)

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een stembureau in de Utrechtse wijk Kanaleneiland bezocht. Op het 24 Oktoberplein in deze wijk vond maandag de schietpartij plaats waarbij drie mensen om het leven kwamen.

Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) laat weten dat van de vier grote steden het in Utrecht het drukst is. "Daar staan sinds het begin van de ochtendspits rijen met mensen voor de twee stembureaus", zegt de woordvoerder. "Maar het lijkt allemaal soepel te verlopen".

Drukte bij het stembureau op Utrecht Centraal. (Foto: ANP)