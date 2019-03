De gemeente Utrecht heeft maandagmiddag verschillende zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen na de aanslag in een tram aan het 24 Oktoberplein. Mensen in de stad werd aangeraden binnen te blijven, het openbaar vervoer met trams en bussen lag stil en scholen en moskeeën werden uit voorzorg gesloten.

Bij de aanslag vielen maandagochtend ten minste drie doden en vijf gewonden. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. De antiterrorismedienst NCTV had het hoogste dreigingniveau afgekondigd in de provincie Utrecht, wat maandagavond weer is bijgesteld.

Het openbaar vervoer met trams en bussen in Utrecht werd maandag tijdelijk stilgelegd. Vervoersmaatschappij U-OV nam dit besluit in verband met het verhoogde dreigingsniveau. Inmiddels is het openbaar vervoer weer opgestart.

Ook de Nederlandse Spoorwegen (NS) trof aanvullende veiligheidsmaatregelen op station Utrecht in overleg met de politie. De dienstregeling van de NS werd echter niet beïnvloed door het schietincident.

Scholen en bioscopen sluiten deuren

Gebouwen op de Uithof en scholen in de stad hielden hun deuren maandag gesloten. Mensen konden alleen na legitimatie de Universiteit Utrecht betreden.

Ook zeiden meerdere Utrechtse bioscopen en schouwburgen maandagavond gesloten te blijven.

Moskeeën sloten deuren, gemeente opent telefoonlijn

In overleg met de politie sloten alle moskeeën in Utrecht uit voorzorg hun deuren na de aanslag. De grootste moskee van Utrecht, De Ulu Moskee, werd bewaakt door de politie. Het is niet bekend of deze moskee nog altijd wordt bewaakt, evenmin of alle moskeeën dinsdag weer zijn geopend.

Mensen die vragen hebben over de aanslag, kunnen terecht bij een telefoonlijn die door de gemeente Utrecht werd geopend. Het nummer 030-2860000 is nog altijd bereikbaar.

Automobilisten moesten rekening houden met drukte

Automobilisten moesten maandagmiddag op de A2 tussen Nieuwegein en Amsterdam Holendrecht rekening houden met twintig tot dertig minuten vertraging als gevolg van de situatie in Utrecht, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat desgevraagd tegen NU.nl. Op verzoek van de politie waren twee rijstroken gesloten om ruimte te geven aan hulpverleners.

Rijkswaterstaat riep weggebruikers op om snelwegen rond Utrecht maandagavond te mijden. "Een aantal toegangswegen richting Utrecht is afgesloten waardoor de drukte op de snelwegen vanavond vermoedelijk snel oploopt. Hoe lang dit zal duren, hangt af van de situatie in Utrecht."