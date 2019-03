Een dertienjarige jongen verdacht van diefstal van meerdere spullen bij zwembad Den Hommel aan de Kennedylaan, heeft zaterdag geprobeerd de politie om de tuin te leiden. Agenten wilden hem thuis afzetten om met zijn ouders in gesprek te gaan, maar de jongen deed alsof hij niet meer wist waar hij woonde.

"We zijn de halve stad doorgereden", zeggen de wijkagent Peter Bouw en Richard Fisscher. De jongen wist volgens de agenten niet meer op welk adres hij woonde, maar hij kon zich wel de fietsroute naar zijn huis herinneren.

Bij een woning waar hij zei te wonen was niemand thuis en ook paste zijn sleutel niet in het slot. Na enig speurwerk in het politiesysteem werd het adres van de jongen alsnog achterhaald.

De politie spreekt van een zorgelijke situatie en schakelt daarom hulpverlening in. Ook blijven de wijkagenten de situatie monitoren. Wat de zorgelijke situatie precies is, is niet bekend gemaakt.