Kunstuitleen Utrecht verhuist per 1 mei 2019 terug naar de St. Jacobsstraat. Na een brand in juni 2017 moest de winkel noodgedwongen verhuizen en werd de pop-up locatie op het Oudkerkhof geopend.

Inmiddels is het oude pand op de St. Jacobsstraat gerenoveerd en klaar voor gebruik. In de laatste week van april is Kunstuitleen Utrecht een week gesloten in verband met de verhuizing. Op woensdag 1 mei wordt de winkel aan de St. Jacobsstraat geopend.

De collectie van Kunstuitleen Utrecht bestaat uit zo’n vijfduizend werken. Veel van de creaties zijn gemaakt door jonge Utrechtse kunstenaars. De werken worden door Kunstuitleen Utrecht uitgeleend, maar ook verkocht en tentoon gesteld.

Eerder was er sprake dat Kunstuitleen Utrecht zich zou vestigen in het landhuis Oud Amelisweerd, maar later bleek toch dat deze locatie niet geschikt was. Het landhuis zou niet toegankelijk genoeg zijn en de exploitatie te duur.